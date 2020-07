L'idée de reconfiner à l'échelle des provinces fait son chemin

Le profil change

Reconfiner plus localement?

La province d' Anvers est la plus touchée en nombre de cas , et la ville d'Anvers elle-même compte actuellement le plus de contaminations par jour. Mais, proportionnellement au nombre d'habitants, c'est le Limbourg qui est la province la plus touchée, devant celle de Liège. Le Brabant wallon a été le moins impacté par le coronavirus.

Le groupe des experts chargés de l'exit strategy (GEES) a aussi réfléchi à un type de procédure à appliquer de façon plus locale en cas de deuxième vague. Il plaide, rapporte le Standaard, pour que les mesures soient adaptées à l'échelle des provinces. Et pour lui, les enfants ne devront plus rester confinés. Crèches et écoles devront, dans la mesure du possible, rester ouvertes. Cette stratégie devrait permettre aux parents de travailler à domicile dans une plus large mesure.