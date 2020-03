L'ombre de Mario Draghi

Le paquet de mesures présenté n’avait guère convaincu les marchés. Surtout, la présidente de la BCE, subissant son premier grand test depuis son entrée en fonction, avait "gaffé" lors de la conférence de presse, en précisant que la BCE n’était pas là pour réduire les écarts de taux d’intérêt (spreads) dans la zone euro. En d’autres mots, réduire l’écart de taux de rendement entre l’Allemagne et l’Italie.

Christine Lagarde a donc rectifié le tir ce jeudi et permis aux obligations de l'État italien de retrouver de l'air tout comme comme d'ailleurs aux obligations grecques. Tant mieux. On a toutefois la faiblesse de penser que son prédécesseur Mario Draghi, bien plus au fait des comportements des marchés financiers, n’aurait pas commis une telle erreur la semaine dernière.