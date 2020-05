L'ombre du coronavirus incite Ageas à la prudence

La compagnie d'assurances a réussi une bonne performance au premier trimestre, surpassant même les prévisions des analystes. Le brouillard dans lequel la pandémie pousse l'économie et les marchés incite son CEO Bart De Smet à redoubler de prudence.

Le vent peut vite tourner. Alors qu'Ageas se félicitait d'avoir généré quasiment un milliard d'euros de bénéfices en 2019 et misait sur une performance plus ou moins comparable pour cet exercice, le groupe d'assurances doit maintenant essuyer la tempête économique et financière générée par la pandémie de maladie à coronavirus.