L'urgence d'un plan sanitaire crédible

On s’en doute: le confinement sera prolongé. Mais il faut offrir des perspectives: quand disposera-t-on de masques et pour qui? Qui pourra être testé et comment? Quand les restrictions de déplacements seront-elles levées? Qui pourra rouvrir son commerce et quand? Comment les écoles vont-elles organiser la fin de l’année scolaire? Quand pourrons-nous renouer des contacts avec famille et amis et dans quelles conditions? Le télétravail doit-il se poursuivre à long-terme? Faut-il annuler ses vacances estivales? On attend des réponses, même si chacun peut comprendre qu’un calendrier précis ne sera pas forcément coulé dans le marbre.