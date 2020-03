L'urgence est sur tous les fronts

La crise sanitaire et la crise économique n'en sont qu'une.

Ce lundi, la Belgique est passée au télétravail. Les familles cherchent à s'organiser, entre travail à distance et classes suspendues. Les entreprises revoient pour la énième fois leur plan d'urgence et se plongent dans le droit du travail, chapitre chômage économique. Les bourses ne savent plus comment elles s'appellent. Les grandes surfaces se font dévaliser. Les indépendants s'arrachent les cheveux.

Les responsables politiques, le nez sur la courbe des décès, annoncent de nouvelles mesures plus radicales les unes que les autres. Les frontières se ferment, l'état d'urgence se répand presque aussi vite que le virus. On nous parle de guerre contre un ennemi invisible mais surpuissant. Pendant ce temps-là, derrière les murs des hôpitaux, les malades s'accrochent, les professionnels de la santé se surpassent.

Il serait fou d'attendre la fin de l'épidémie pour s'attaquer à la crise économique qui l'accompagne.

On n'a sans doute encore rien vu de cette crise mais on a déjà compris qu'elle sera longue, qu'elle fera mal. On sait aussi que, derrière l'urgence sanitaire, qui impose d'agir vite et fort, une autre crise est déjà là. Les entreprises et les indépendants dégustent, bientôt ce sera la croissance, l'emploi, la confiance.

Il serait fou d'attendre la fin de l'épidémie pour s'attaquer à la crise économique qui l'accompagne. Il ne s'agit pas de régler une crise puis l'autre, mais l'une et l'autre, de front. Enrayer la pandémie et, dans le même temps, anticiper ses effets sur notre économie. Cette chose incomprise et mal-aimée qui pourtant nous permet de vivre.