La 3e dose de vaccin serait réservée aux immunodéprimés

Plus de 7,6 millions de Belges, ou 66,4% de la population, sont entièrement vaccinés. Et exactement 81,2% des 18 ans et plus. Mais tous les jours, de nouveaux patients arrivent à l'hôpital pour soigner un covid et parmi ceux-ci, certains sont pourtant totalement vaccinés. Ils représentent un peu moins de 3% des personnes hospitalisées en raison du Covid-19, selon Sciensano. Si le vaccin réduit nettement les risques de développer des symptômes graves, d'être hospitalisé ou de décéder, son efficacité n'est parfaite. D'où l'idée d'augmenter celle-ci en administrant une troisième dose aux patients les plus fragiles.