La BCE lance un mégaplan d'urgence pour tenter de calmer les marchés

But: endiguer la déroute financière provoquée par l'épidémie de coronavirus , qui broie l'économie de la zone euro. Prix: 750 milliards d'euros . La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un gigantesque nouveau programme d'achat d'obligations.

Avec une grande partie de l'Europe en confinement à cause de l'épidémie, l'activité économique se retrouve quasiment à l'arrêt et les marchés financiers ont reculé au bord du gouffre, laissant entrevoir une récession comparable à celle observée en 2008 lors de la crise financière mondiale et soulevant des questions sur la cohésion de la zone euro en temps de crise.