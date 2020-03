La BEI veut mobiliser 240 milliards de prêts "corona"

Le 16 mars, la BEI avait annoncé la mobilisation "rapide" de 40 milliards d'euros contre la crise provoquée par le virus, pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, à côté d'une ligne de 5 milliards pour soutenir le secteur de la santé. Ces investissements seront déployés au travers de prêts relais via des banques privées ou des institutions financières publiques - les entreprises belges pourraient compter sur un soutien de l’ordre de 2 milliards d’euros. Mais la BEI constate que "ce ne sera pas suffisant vu la gravité de la situation". Et propose donc d’augmenter cette capacité de 200 milliards d’euros, qui serviraient à aider les PME mais également les midcaps et grandes entreprises de l’économie réelle.