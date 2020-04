La Belgique a dépassé la barre des 3.000 morts dues à l'épidémie

En fait, 171 d'entre eux étaient rapportés par des maisons de repos et de soins en Flandre, et dataient de la période comprise entre le 18 et le 31 mars. Soit un douloureux rattrapage. Ce qui porte à 325 le nombre de décès notifiés jeudi. Parmi eux, 114 ont eu lieu dans les hôpitaux et sont liés à l'épidémie par la confirmation d'un test de laboratoire. La plupart des 211 autres sont survenus dans des maisons de repos et n'ont pas fait l'objet d'un test, ce qui en fait des "décès suspects", attribués à l'épidémie sur la base de "fortes présomptions".