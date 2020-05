La Belgique est encore loin d'une immunité de groupe

La France a trouvé dans ses stocks plus de 400 millions de masques périmés, dont 160 millions ont été jugés réutilisables, au début de la crise du coronavirus. Selon le Premier ministre français Edouard Philippe, "ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de masques qui avaient été commandés et stockés il y a fort longtemps avaient vu leur date de péremption dépassée, et parfois depuis très longtemps".

Dans l'inventaire de l'État figuraient notamment 75 millions de masques chirurgicaux "qui étaient arrivés à péremption en décembre 2019", selon le Premier ministre. "Quand vous les trouvez au printemps 2020, et qu'ils sont arrivés à péremption en décembre 2019, vous pouvez vous dire qu'il est peut être absurde de les détruire", a souligné Edouard Philippe, précisant qu'ils avaient donc été testés par la Direction générale de l'armement (DGA) et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et finalement gardés.