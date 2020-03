La Belgique ferme ses frontières pour tout déplacement "non essentiel"

Résidences secondaires interdites

La décision belge vise particulièrement les passages de et vers les Pays-Bas où les mesures de restriction sont beaucoup moins sévères et où il n'y a pas de confinement de la population. Ces nouvelles mesures ont été prises après que des signaux venus du terrain, notamment des gouverneurs, ont indiqué que de nombreux touristes se rendaient à la Côte et en Ardenne notamment. "Elles doivent être suivies à la lettre pour qu'on ne doive pas en prendre de plus strictes", a rappelé le directeur général du centre de crise Bart Raeymaekers. Déjà jeudi, la présence massive de touristes néerlandais dans les Ardennes avait forcé Thierry De Bournonville, bourgmestre de Stavelot, à prendre un arrêté de police afin de faire fermer les gîtes, chambres et maisons d'hôtes jusqu'au 5 avril.