La Belgique maintient la double dose de vaccin

Le Conseil supérieur de la Santé et la Taskforce Vaccination recommandent la double injection du vaccin pour une meilleure protection contre les variantes

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) et la Task Force Vaccination s'en tiennent à deux doses du vaccin corona pour une meilleure protection contre les variants. Cette position fait suite à l'avis des autorités sanitaires françaises, la semaine dernière de ne donner qu'une seule dose aux personnes déjà infectées par le COVID-19. La France a été le premier pays à formuler une telle recommandation.

La HAS (Haute Autorité de Santé) française a fait valoir que les personnes guéries du COVID-19 avaient développé une mémoire immunitaire lors de leur infection. Une seule dose du vaccin suffirait alors comme rappel. La HAS recommande que cette vaccination unique soit réalisée au moins trois et de préférence six mois après la guérison. Cette approche peut permettre d'économiser un grand nombre de vaccins, ce qui serait un avantage majeur avec les approvisionnements actuellement limités.

Pas approprié

Le Conseil supérieur de la Santé a examiné la pertinence, les avantages potentiels et la faisabilité d'une telle approche dans notre pays et est parvenu à la conclusion qu'il n'est actuellement pas approprié de modifier ses recommandations. «En l’absence de connaissances plus précises sur la nature de l’immunité post-infectieuse, il est préférable de se faire vacciner le plus tôt possible (soit 14 jours après la disparition des symptômes ou à la fin de la quarantaine), afin d’élargir le spectre immunitaire. De cette manière, on se construit une meilleure résistance aux variantes du virus (actuellement connue sous le nom de variantes sud-africaines ou brésiliennes). "

Le nombre de doses que nous économiserions par l'approche française ne l'emporte pas sur l'incertitude actuelle sur l'immunité des personnes déjà infectées. Dirk Ramaekers Chef du groupe de travail sur la vaccination