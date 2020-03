La Belgique placée en confinement: tout ce qui change dans votre quotidien

La décision était dans l’air depuis quelques jours, elle est finalement tombée mardi soir: la Belgique entrera en confinement à partir de ce mercredi à midi jusqu’au 5 avril inclus . "Ce sont des décisions difficiles que nous n’avons pas prises à la légère. Mais l’évolution de la situation qui nous y oblige", a justifié la Première ministre Sophie Wilmès, entourée des ministres-présidents des entités fédérées Elio Di Rupo (Wallonie), Jan Jambon (Flandre) et Pierre-Yves Jeholet (Communauté française). Pas de lockdown ou de verrouillage donc, le mot n’a pas été employé.

Concrètement, la population est invitée à rester confinée chez elle et tous les déplacements sont en principe interdits . À l’exception des courses alimentaires, rendez-vous médicaux, visites à la pharmacie, à la banque, à la Poste, soigner des proches malades, faire le plein de carburant.

L’activité physique individuelle, comme la marche, le vélo ou le jogging, reste autorisée. "Elle est même encouragée", a précisé Sophie Wilmès. On peut être accompagné de membres de sa famille vivant sous le même toit, ou d'un ami si on vit seul, mais en respectant les règles de "distanciation sociale", c’est-à-dire un mètre.

Télétravail

Les entreprises ne seront pas mises à l’arrêt pour autant. Mais elles devront fonctionner dans un cadre très strict. Toutes, indépendamment de leur taille, devront organiser le travail à domicile . Celles pour qui il n’est pas possible de fonctionner en télétravail pourront faire venir les travailleurs, à condition que les règles de "distanciation sociale" soient respectées, tant dans l’exercice du travail que dans le transport organisé par l’entreprise vers le lieu de travail.

Les entreprises qui ne peuvent pas apporter ces garanties devront fermer jusqu’au 5 avril, sous peine d’amendes "très lourdes" , a prévenu Sophie Wilmès. En cas de récidive, l’entreprise sera purement et simplement fermée. Ces règles ne s’appliquent pas à certains "secteurs cruciaux et services essentiels". Les crèches , par exemple, resteront ouvertes.

Commerces

Au niveau des commerces, les magasins "non essentiels", comme les commerces de vêtements, seront fermés jusqu’au 5 avril. Les grandes surfaces resteront accessibles moyennant le respect de quelques règles: un client pour 10 m² et 30 minutes maximum pour faire ses courses .

Les livraisons à domicile et les magasins à emporter (take away) pourront continuer à fonctionner, de même que les librairies.