La Belgique recherche 2.000 enquêteurs pour faire face à la crise du coronavirus

La Wallonie, Bruxelles et la Flandre comptent recruter 2.000 enquêteurs qui seront chargés d’identifier les citoyens potentiellement contaminés par le coronavirus. Il s’agit de "contact tracers" qui tenteront d’identifier avec qui les personnes infectées ont été en contact. Ces personnes seront alors invitées à se faire tester. Ceux qui seront déclarés porteurs du virus devront ensuite s’isoler pendant deux semaines.

Ce "contact tracing" s’inscrit dans la stratégie d’abandon progressif des mesures de confinement les plus strictes. À l’heure actuelle, les citoyens doivent rester chez eux et éviter autant que possible tout contact physique, mais l’objectif est de réduire progressivement ces mesures à partir du 4 mai. Dans le cas contraire, les dégâts causés à l’économie pourraient devenir gigantesques.