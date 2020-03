La Belgique se prépare à un confinement renforcé

Les Belges ne sont pas suffisamment respectueux des consignes de confinement. Mais les autorités attendent, les yeux rivés sur la courbe d'expansion de l'épidémie, avant de renforcer les mesures pour contenir l'épidémie de Covid-19.

Trop de Belges exagèrent. Un rayon de soleil et les parcs sont bondés. On se croise de trop près, on s'arrête, on papote. On pique-nique, même. Selon le centre de crise, parcs et forêts peuvent rester ouverts. Dans les faits, de nombreux espaces verts ont été fermés par des bourgmestres suite au non-respect des règles de confinement.

Le gouvernement avait laissé une certaine largesse pour permettre à la population de s'aérer malgré l'épidémie de Covid-19. Mais de nombreux porteurs sains ignorent leur état. Lâchés dans la nature, ils peuvent, s'ils ne respectent pas le 1m50 de distanciation sociale décidé par le Conseil National de Sécurité, transmettre le virus à d'autres personnes qui, elles, pourraient développer la maladie.

Désormais, les contrôles s'intensifient et les sanctions administratives tombent. Quelles sont-elles? Les amendes pour les particuliers peuvent aller de 26 à 500 euros.

Va-t-on vers un confinement renforcé?

Pour l'instant, on resserre donc la vis autour des mesures déjà édictées. Mais va-t-on vers un confinement renforcé en Belgique? Rien n'est décidé. On attend. Au centre de crise, on insiste toujours sur le respect des règles actuelles. Et on a les yeux rivés sur les courbes de l'évolution de l'épidémie. "Il est encore trop tôt pour en tirer une tendance et savoir si oui ou non on doit renforcer les règles", indique le porte-parole.

Le régime actuel devrait donc rester en vigueur quelques jours au moins? Oui, "sauf si on assiste subitement à une explosion exponentielle du nombre de cas", nuance le porte-parole.

Actuellement, chez nous, l'accent est mis sur la prévention, le dialogue et le civisme de chacun. Si l'efficacité de la méthode ne se marque pas dans les chiffres de propagation du Covid-19, quelles nouvelles règles sont envisageables? Plusieurs pays connaissent un confinement plus strict que le nôtre. Comment fonctionne-il?

Pour les particuliers

En France, les règles viennent d'être durcies: il est toujours possible de sortir (muni d'une déclaration) pour promener ses enfants ou pour faire du sport, mais dans un rayon de 1 km de chez soi au maximum, pour 1 heure, et une seule fois par jour. En Espagne, même les promenades ou joggings sont interdits. On ne peut parler à personne en rue.

Dans de nombreuses villes du monde, un couvre-feu a été instauré.

Certains pays imposent aussi des amendes très élevées aux contrevenants, ou des peines de prison importantes. Chez nous, le contrevenant est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Pour les entreprises

La liste des entreprises restant ouvertes pourrait être modifiée. On sait notamment que de nombreux coiffeurs demandent que la fermeture de leur salon soit rendue obligatoire, la distance de 1m50 étant impossible à tenir. Par contre, certains secteurs sont interdits de travail alors que leur production s'avère nécessaire à des secteurs jugés essentiels comme l'alimentaire.

Combien de temps?