La Belgique soutiendra le plan de relance européen...

Le plan "Next Generation EU" est avant tout destiné à relancer l'économie des États européens dont le PIB a le plus souffert de la pandémie de Covid-19. Selon la clé de répartition de la Commission, l'Italie recevrait plus de 172 milliards d'euros et l'Espagne 140 milliards. La France, le quatrième principal bénéficiaire, devrait se contenter de 38,7 milliards de subventions.