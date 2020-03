La Belgique teste très peu. Et c'est un problème......

Vu l'expansion de l'épidémie de Covid-19, la Belgique devrait pratiquer un dépistage massif, disent les experts. Plus de la moitié de la population est peut-être déjà contaminée. Mais où restent les tests?

Actuellement, la Belgique teste principalement les patients symptomatiques. Ceux qui toussent, souffrent de difficultés respiratoires et font de la fièvre. Pour les autres? On attend...

28.986 tests pour le Covid-19 ont été réalisés chez nous depuis le début de l'épidémie. Ces tests permettent de dire qu'il y a actuellement 3.743 cas confirmés en Belgique. Mais en réalité il y en aurait bien plus. Combien? Impossible à déterminer.

"On navigue à l'aveugle. On n'a aucune idée de l'extension du virus dans la population." Jean-Luc Gala UCLouvain

Ce weekend, deux chirurgiens de l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles ont écrit à Sophie Wilmès pour réclamer un test de détection systématique du coronavirus auprès des patients et du personnel soignant. "Il est inacceptable de s'entendre dire qu'on ne peut tester qu'une fraction des patients et du personnel, faute de réactifs" regrettent les professeurs Didier De Cannière et Guy-Bernard Cadière.

D'autres pays ont, eux, lancé une campagne de tests à grande échelle. Ce dépistage massif rapide aurait permis à la Corée du Sud de lutter efficacement contre l'expansion de l'infection.

Manque de réactifs

Pourquoi la Belgique ne le fait-elle pas, alors que l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) recommande: "Testez, teste, testez"? "Parce qu'on n'a pas assez de réactifs", confirme Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain. Au début de l'épidémie, la consommation de 6 mois de réactifs en période habituelle avait été engloutie en 6 jours...

"Il faut tester tous les contacts des personnes positives et puis encore retester les malades en cours d'évolution." Jean-Luc Gala UCLouvain

Résultat de ce manque de tests? "On navigue à l'aveugle. On n'a aucune idée de l'extension du virus dans la population. Les chiffres connus reposent sur une infime fraction de personnes contaminées. On peut tout à fait envisager que de 50 à 60% de la population est déjà contaminée."

Le professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain explique que "dans le contrôle d'une pandémie telle que celle-ci, il faut absolument élargir le spectre des personnes testées. Il faut tester tous les contacts des personnes positives et puis encore retester les malades en cours d'évolution." Et ce serait d'autant plus important que nombre de Belges se permettent d'outrepasser les consignes de confinement... "On n'arrive pas à faire prendre conscience aux gens qu'ils sont peut-être porteurs sans le savoir et vont contaminer une personne plus faible, plus âgée", regrette le spécialiste des maladies infectieuses.

Le temps de produire

Le test de référence fait appel à la biologie moléculaire. Il se base sur des cellules prélevées dans le nez. Il amplifie une partie de l'ADN du virus. En amplifiant certains gènes des millions de fois, l'on obtient un signal visible sur un écran. Ce type de test prend entre 4 et 5 heures. Rappelons aussi que l'Université de Namur a mis au point une technique qui se passe des réactifs en pénurie, mais demande plus de main-d'oeuvre que la technique traditionnelle.

"On peut tout à fait envisager que de 50 à 60% de la population est déjà contaminée." Jean-Luc Gala UCLouvain

La Belgique possède les ressources humaines pour réaliser le dépistage. Elle a les infrastructures. Elle connaît la recette. Mais actuellement, il nous manque donc les composants. C'est grave, docteur? En réalité, ces composants sont fabriqués en Belgique, on n'est pas vraiment dépendant, comme pour les masques, de l'étranger. "Plusieurs de nos biotechs en fabriquent, le gouvernement est au courant et se bat pour que ces produits restent chez nous", explique Jean-Luc Gala. En effet, la demande pour les marqueurs de test est mondiale...

Tester... presque tout le monde

Donc, explique Jean-Luc Gala, il faut désormais attendre. "On a aussi repris des procédures anciennes qui permettent de "bypasser" l'absence de certains réactifs. Mais on ne peut pas "inventer" certains produits. Néanmoins, il y a une grande entraide entre les laboratoires. Certains, qui sont mis à l'arrêt, proposent leurs réactifs à d'autres."

L'intention est clairement d'élargir très largement le nombre de personnes testées. Quasiment tous les Belges devraient être testés, dans le cadre d'une pandémie comme celle qui sévit actuellement, selon Jean-Luc Gala.