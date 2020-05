La Belgique va multiplier les essais cliniques accélérés pour les vaccins

Trois phases

En règle générale, les études cliniques pour les vaccins comprennent trois phases, dont la troisième consiste à tester le vaccin sur un très grand nombre de patients, plusieurs dizaines de milliers. Une contrainte presque insurmontable en cas de pandémie. "Cela prend de nombreux mois. Cela coûte énormément d’argent et c’est compliqué de faire plusieurs phases 3 sur plusieurs candidats vaccins , comme c'est le cas pour le Covid-19", explique Arnaud Marchant, directeur de l’Institut d’immunologie médicale de l’ULB et co-promoteur du projet avec Pierre Van Damme, directeur du Centre d’évaluation des vaccins de l’UAntwerpen. "Dès que le candidat vaccin a pu montrer qu’il était dénué d'effets indésirables, on peut essayer ce type d’étude qui est encore relativement peu utilisé, notamment parce que cela nécessite des infrastructures particulières."

"Au lieu d’avoir des milliers de patients, on en a une trentaine", poursuit le scientifique. "Après, on poursuit le développement clinique et on administre le vaccin à une plus large population. Si on avait eu cela aujourd’hui en Belgique, on serait beaucoup mieux outillé pour tester les vaccins contre le Covid-19."