La Belgique va provisionner un milliard d'euros pour faire face à la crise sanitaire

L'argent, c'est le nerf de la guerre. Or, la guerre est déclenchée contre le coronavirus et le gouvernement va donc avoir besoin d'argent pour lutter contre l'ennemi. Comment va fonctionner le team Wilmès désormais doté de pleins pouvoirs dans le cadre justement de cette lutte contre le Covid-19? Comment la (difficile) question budgétaire va-t-elle être traitée par cette équipe soutenue de l'extérieur juste pour certains dossiers? Nul ne le sait encore, les compétences et limites de l'équipe doivent être tracées cet après-midi, lors d'une réunion qui regroupera notamment les présidents des partis impliqués.