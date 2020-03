La Belgique va vivre au ralenti les trois prochaines semaines...

Accents communautaires

Ces décisions extrêmement fortes sont intervenues après une longue période de valse-hésitation. Alors que le nord du pays s'inquiétait des conséquences économiques d'éventuelles mesures drastiques, le sud appelait à ne plus tergiverser et à passer à l'action. La fermeture des écoles constituait l'un des principaux points de friction entre les communautés.

Avant même l'entame de la réunion, plusieurs membres du gouvernement flamand avaient exprimé leur opposition à toute fermeture. "Ce n'est pas à l'ordre du jour. Qui s'occuperait des enfants? Les grands-parents... Ce n'est pas une bonne idée", lançait bravache le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA) à son arrivée au 16. Les avis scientifiques et plusieurs heures de palabres l'ont toutefois conduit à effectuer une courbe rentrante. Les écoles fermeront finalement bien leurs portes dès lundi pour trois semaines.

Urgence sanitaire

Avec 399 cas confirmés et trois décès sur son territoire, le plat pays n'échappe plus à la progression du Covid-19. Jeudi, ce sont 85 nouveaux cas qui ont été constatés. Sur le plan médical, le pays est toujours en phase 2 "renforcée". D’après de nombreux acteurs du secteur, les critères sont toutefois réunis pour acter le passage à la phase 3 du plan belge. Celle-ci signifierait que le coronavirus circule désormais d'Arlon à Zeebrugge et que l'objectif n'est plus de contenir sa propagation, mais bien d'atténuer son impact.

Initiatives locales

Si l'action politique ne suivait pas au plus haut niveau avant ce jeudi soir, les initiatives s'étaient déjà multipliées à d'autres échelons. Plusieurs bourgmestres ont en effet décidé de reporter ou d’annuler des événements et des festivités dans leurs communes.

A Knokke, tout est supprimé à titre préventif. "S'ils ne font rien à l'échelon fédéral, je prends moi-même des mesures de prévention. C'est tout de même ridicule que l'Italie se trouve confinée et qu'ici personne n'ose prendre cette décision", a lancé son bourgmestre Léopold Lippens. A Gand, le mayeur Mathias De Clercq a interdit tous les événements jusqu’à la fin du mois. En Wallonie et à Bruxelles, ce sont les carnavals qui font les frais de la propagation du coronavirus.

Au-delà des élus locaux, les entreprises prennent conscience du phénomène et agissent. Jeudi, elles étaient de plus en plus nombreuses à encourager le télétravail. Les universités francophones et certaines hautes écoles ont, elles, annoncé qu'elles passaient toutes à un mode d'enseignement à distance.

Pendant ce temps, l'inquiétude grandit dans la population. Des files kilométriques ont déjà été observées dans certains supermarchés, où les rayons des pâtes ont notamment été pris d'assaut.