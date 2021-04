La CEO de la SNCB menace de suspendre les trains vers la Côte

Sophie Dutordoir, la CEO de la SNCB, menace le gouvernement de mettre à l'arrêt le trafic des trains vers les gares de la Côte si les autorités ne revoient pas leurs plans, selon Sudpresse et Le Soir .

La règle de la fenêtre, fixée lors du dernier Comité de concertation, pose clairement problème. Du samedi 3 au dimanche 18 avril et le week-end des 24 et 25, les voyageurs à partir de 12 ans qui prennent le train vers la Côte ne pourront occuper que les sièges jouxtant les fenêtres. De la sorte, les trains ne seraient remplis qu'à environ 50% de leur capacité. La mesure est valable pour les gares de la Côte et seulement pour le voyage aller. Mais comment la faire respecter alors que les accompagnateurs de train ne sont pas des policiers?