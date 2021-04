La CIM Santé détermine un cadre pour des événements-tests en mai et juin

Les ministres en charge de la Santé publique ont mentionné la possibilité d'organiser des "événements-tests" culturels et sportifs à partir du mois prochain, selon l'évolution sanitaire.

La conférence interministérielle (CIM) Santé a discuté mercredi de l'organisation en mai et juin prochain d'une trentaine d' événements-tests en Belgique dans les secteurs culturels, sportifs ou de la jeunesse . Ces éléments sont repris dans un texte-cadre qui doit encore recevoir le feu vert du Comité de concertation prévu vendredi.

Il pourrait s'agir à la fois d' événements de petite envergure avec un faible public contraint de porter de masques et de respecter les distances de sécurité, mais aussi d'événements plus importants, sans que le public n'y soit appelé à porter des masques ou observer 1,5m de distance .

L'Euro 2021 en ligne de mire

Côté francophone, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), a indiqué mardi que la Fédération Wallonie-Bruxelles était déjà prête à organiser six spectacles-tests .

Avec ces initiatives, la Belgique suivra en cela l'exemple d'autres pays européens , comme les Pays-Bas, qui ont déjà organisé pareil événement-test. Pour pouvoir se tenir, ces événements devront recevoir, outre le feu vert du ministre de tutelle, du ministre de la Santé et de celui de l'Intérieur, l'accord du bourgmestre où l'événement sera organisé.

En fonction de différents critères (par ex. le nombre de personnes présentes, le port ou non de masques, la tenue en intérieur ou en extérieur, etc.), chaque événement se verra attribuer une "empreinte épidémiologique".