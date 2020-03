La Californie confinée, les "millenials" ne sont pas épargnés par le virus

La Californie est le premier état américain à ordonner le confinement de sa population. Aux États-Unis, un nombre inquiétant de personnes âgées entre 20 et 44 ans sont hospitalisés.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné jeudi aux 40 millions d'habitants de l'état de rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus et maintenir la capacité d'accueil des hôpitaux .

La Californie devient le premier état américain à appliquer le confinement . La mesure ne comporte aucune limite dans le temps, Gavin Newsom l'ayant ordonné "jusqu'à nouvel ordre". Tout au plus a-t-il précisé que "les huit prochaines semaines seront cruciales". Plus de 1.000 personnes sont atteintes du coronavirus en Californie, 19 sont décédées.

Les "millenials" ne sont pas épargnés

Les États-Unis comptent à ce jour plus de 12.000 personnes atteintes par le virus et déplorent 200 décès . La progression de la maladie correspond à celle de la Chine, bien que les autorités sanitaires américaines aient constaté un nombre très élevé de jeunes adultes atteints gravement par le Covid-19 .

Selon les Centers for Disease Control (CDC), 40% des cas graves de Covid-19 concernent des gens âgés de 20 à 54 ans. Le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans.