"La City répondra présente au moment de la reprise"...

La finance londonienne "prospérera de nouveau" après la crise actuelle, assure Catherine McGuinness, la présidente de la City of London Corporation. Selon elle, un accord sur le Brexit ne sera sans doute pas atteint dans les délais.

Catherine McGuinness, la présidente de la City of London Corporation, l’organisme qui veille aux intérêts du secteur financier londonien, fait le point sur l’impact de la crise du coronavirus, l’éventuelle aide qu’elle peut apporter et la faible probabilité de voir un accord commercial sur le Brexit être signé d’ici la fin de l’année.

Dans la City, est-il pertinent de comparer le climat actuel avec celui qui régnait à l’automne 2008?

Cette crise est très différente. Nous avons beaucoup appris de la crise de 2008 et su mettre en pratique ses enseignements, mais cette fois, des vies sont en jeu, ce qui ajoute une charge supplémentaire. Je n’ai jamais vu la City aussi désertée. Du côté positif, j’ai été très impressionnée par la façon dont le Treasury et la Banque d’Angleterre ont travaillé ensemble pour mettre en œuvre des mesures et adresser des messages forts aux sociétés.

Ces semaines de confinement et de blocage massif de l’économie vont-elles lourdement impacter l’industrie de la finance, et un peu plus enfoncer l’économie?

C’est avant tout l’économie mondiale qui est lourdement impactée, et le défi de la reconstruction s’annonce immense. Pour l’instant, il s’agit encore de s’assurer qu’un maximum de sociétés continuent d’opérer de façon normale, il sera ensuite temps de préparer la relance. Mais je suis tout à fait encline à penser que la City va de nouveau prospérer dans le futur, car l’histoire a prouvé que le secteur financier était résistant. Ses bases fondamentales sont solides.

La City of London Corporation joue un rôle actif pour aider les entreprises à affronter cette crise, et nous répondrons présents au moment de la reprise. Un lien peut d’ailleurs être fait avec notre action à long terme pour le climat.

Le Brexit sans accord a longtemps été vu comme une menace importante. Bien que cette question soit encore loin d’être résolue, c’est presque devenu un non-problème...

Nous avons toujours estimé que la fin de la période de transition, en décembre 2020, était une cible très ambitieuse pour parvenir à un bon accord. Ce délai met une pression supplémentaire sur les parties prenantes pour gérer d’autres problématiques. J’ai bien peur que ce délai soit extrêmement court. J’espère que les discussions vont pouvoir se poursuivre, tout particulièrement pour les questions relatives aux services financiers, qui sont essentiels pour les entreprises et les ménages européens comme britanniques. Je n’appelle pas à une extension, mais je crois bien que cet accord ne sera pas possible d’ici la fin de l’année.

Celui-ci était déjà important, mais il est maintenant absolument essentiel pour l’économie mondiale. Par ailleurs, un marché ouvert et libre est aussi important que des marchés bien régulés si nous voulons éviter des répétitions de crises comparables à celles de 2008-2009. Cela sera la priorité de la City de Londres dans les mois et années qui suivront cette crise du Covid-19.

La première phase du Brexit, du référendum à 2016 à l’accord de retrait conclu en 2019, s’est-elle déroulée comme vous l’aviez anticipé?

Je ne dirais pas les choses comme cela. Nous espérions qu’une relation avec l’UE pourrait être construite sur des bases différentes de celles dont nous parlons maintenant. Mais il est toujours primordial que nous forgions une relation commerciale forte avec l’UE, car nous restons très importants l’un pour l’autre. Nous quittons l’Union européenne, mais sommes toujours en Europe.

Que pensez-vous du surnom Singapour-on-Thames, que certains donnent au futur Londres, en cas de Brexit sans accord?

Ce qui est amusant, c’est que beaucoup considèrent que la place financière de Singapour est complètement dérégulée. Mais ce n’est absolument pas le cas. Londres est prisée justement parce qu’elle est bien réglementée.

Effectivement, certains veulent défaire la réglementation dans certains secteurs de notre industrie, mais nous resterons quoi qu’il arrive bien réglementés.

Le passeport financier, qui permettait aux établissements basés à Londres d’opérer dans les pays de l’UE, est perdu. Et Bruxelles refuse toujours d’accorder des équivalences. Vous avez un plan?