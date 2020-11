La Commission va signer un cinquième contrat pour des vaccins avec CureVac

L'achat ne se concrétisera en effet que si un vaccin boucle avec succès toute la procédure de tests et est jugé suffisamment efficace et sûr pour être autorisé à la commercialisation dans l'UE. Il faudra donc bien, finalement, un feu vert de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Sa procédure d'évaluation et d'autorisation est cependant accélérée, spécialement pour les vaccins en développement contre le Covid-19: il se fait en "rolling review", c'est-à-dire que les informations issues des essais sont transmises tout au long de la procédure plutôt qu'en un seul dossier en bout de course.