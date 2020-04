La Flandre a raflé toute l'offre de DigitalForYouth

Près de la moitié des PC portables récoltés par l’ASBL DigitalForYouth (soit 6.401) ont déjà été attribués dans les familles de Flandre et de la communauté germanophone . Aucun ne se retrouvera dans les familles francophones. Mais pourquoi, alors que l’ASBL bénéficie de dons par le biais de la Fondation Roi Baudouin?

Pour le comprendre, il faut remonter le cours du temps. Créée à l’été 2019 pour venir en aide aux jeunes défavorisés, l’ASBL a fourni des PC aux ASBL actives dans l’apprentissage du codage (MolenGeek, Coder Dojo ou Be Code). "Avec le confinement, on a commencé à nous demander des portables pour l'école à la maison, explique Philip Du Bois, président du CA de DigitalForYour. Très vite, Ben Weyts (Enseignement flamand, N-VA) et Sven Gatz (Bruxelles, Open VLD) se sont tournés vers nous." Ben Weyts a mis 1 million d'euros sur ta table pour faire reconditionner 10.000 portables récoltés par DigitalForYouth.