La France et l'Espagne à l'heure du déconfinement

► La Région bruxelloise va fournir au moins un masque en tissu, avec filtre, à chaque citoyen bruxellois. Bruxelles proposera des masques en trois tailles différentes. De son côté, la Wallonie a débloqué une enveloppe de 7,3 millions d'eurosà destination de l'ensemble des villes et communes de la Région afin de financer l'achat de masques de protection normés, à concurrence d'un masque par habitant et d'un montant forfaitaire de 2 euros par habitant. Quant au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il s'est mis d'accord ce lundi sur les modalités pour lancer une procédure de marché public en vue d'acquérir 1,2 million de masques en tissu dans les quinze jours.

► Le gouvernement fédéral a attribué le gigantesque contrat de distribution de masques buccaux aux entreprises belges Sioen et Deltrian. Selon nos confrères de "De Tijd", 20 millions de filtres pour masques seront rapidement produits et distribués à la population. Ces morceaux de matériau filtrant sont appelés "poussière de filtre". Le but est de fabriquer les masques soi-même.

► Le bilan belge des dernières 24 heures: 127 personnes ont été hospitalisées. Il faut remonter au 18 mars dernier pour trouver un nombre de nouvelles hospitalisations aussi bas. Au total, 3.968 lits (+11) sont occupés par des personnes atteintes du Covid-19, dont 903 en soins intensifs. 7.207 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie, soit 113 de plus par rapport au bilan de la veille.

► Pourquoi le nombre d'hospitalisations reste-t-il autour de 200 en Belgique? "Il y a ce qu'il se passe dans la population en général et dans les maisons de repos." Les autorités sanitaires pensent que ce qui est observé dans les chiffres est une augmentation en pourcentage des personnes âgées hospitalisées dans les hôpitaux.

► L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars. En Italie, plus de 150 médecins sont morts de l'épidémie de Covid-19. Le pays a enregistré 26.977 décès, soit 333 de plus en 24 heures, pour un total de 199.414 cas. Le Royaume-Uni a, lui, enregistré 360 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures dans les hôpitaux, soit le plus faible bilan depuis mars. Au total, le Covid-19 a tué 21.092 patients au Royaume-Uni, selon ce bilan qui ne compte pas les maisons de retraite.

► Une nouvelle réunion entre les syndicats et Comeos, la fédération belge du commerce et des services, sur la réouverture des magasins non alimentaires n'a abouti à aucun résultat ce lundi. >> Lire La réouverture des commerces n'aura rien d'une sinécure

► Le géant américain de la logistique Amazon a annoncé qu'il prolongeait jusqu'au 5 mai la suspension de l'activité de ses centres de distribution en France, après une décision de justice lui imposant d'évaluer les risques liés à l'épidémie de Covid-19. Les centres de distribution sont fermés depuis le 16 avril.

► TUI Belgium annule tous les séjours de vacances et vols jusqu'au 7 juin au moins.

► Un guide générique a été établi et permet de limiter la propagation du virus au travail. Ce guide est à trouver ici.

► Le vote sur l'arrêt définitif du championnat de football se tiendra le 4 mai lors d'une nouvelle réunion.

► La ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), n'a pas exclu que la rentrée scolaire de septembre doive elle aussi être réaménagée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire générée par le Covid-19. Lire aussi | Concrètement, comment va se dérouler le retour à l'école?

► Au mois de mars 2020, le nombre d’heures d’intérim prestées a diminué de -21,11% par rapport au mois précédent (en données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier).

► Les sociétés européennes fragilisées par la crise liée au Covid-19 pourront solliciter des aides d'État allant jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires 2019 dans le cadre d'une nouvelle disposition proposée par la Commission européenne.

► AB InBev annule le loyer du mois d'avril pour ses exploitants horeca.

► Le gouvernement wallon va octroyer une intervention de 40 euros sur les factures d’eau des clients qui sont au chômage économique en raison de la crise sanitaire, selon un communiqué de la société wallonne des eaux (SWDE), le principal distributeur d’eau en Wallonie (il dessert 70% de la population wallonne, ndlr).

► La Bécasse et Bonsoir Clara sont en faillite. Ces établissements, déjà fragilisés par les travaux du piétonnier et par les attentats, n'ont pas résisté à la crise du Covid-19.

► La troisième économie européenne reste au ralenti mais les entreprises stratégiques italiennes ont progressivement repris lundi, avec des mesures de sécurité drastiques pour éviter un rebond de l'épidémie de coronavirus.