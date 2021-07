La France et la Grèce presque entièrement orange

La France et la Grèce sont désormais presque entièrement orange sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Voici, en détails, les régions concernées.

Les nouvelles zones orange sur la carte de l'ECDC entrent en vigueur en Belgique à partir de ce lundi. Les plus gros changements concernent les destinations de voyage populaires telles que la France et la Grèce.

La semaine dernière, seules les régions Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient passées à l'orange. C'est désormais également le cas pour les régions de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Picardie, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne et Rhône-Alpes. La Martinique, la Guyane française, la Réunion et la Guadeloupe sont en rouge sur la carte, tout comme la Corse-du-Sud et Monaco.