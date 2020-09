La France favorable à diminuer la quarantaine. Et en Belgique?

En France, un avis "favorable" a été rendu pour raccourcir à sept jours la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts. En Belgique, des discussions sont en cours.

La France se dirige vers un raccourcissement de la quatorzaine. Un avis "favorable" a été rendu ce mardi dans le but de raccourcir à sept jours la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts. Nous sommes contagieux 48 heures avant la survenue des symptômes et jusqu'à dix jours après mais le plus gros des contaminations se fait dans les cinq premiers jours après l'apparition des symptômes. "Cette contagiosité diminuerait ensuite de façon très importante et au-delà d'une semaine, elle demeure mais elle est très faible", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Alors en Belgique, la question se pose-t-elle?

"Une grande rigueur, si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien." Yves Van Laethem Porte-parole interfédéral Covid-19

Le premier but de ce changement est de favoriser "une meilleure adhésion". En France, comme en Belgique, les autorités remarquent qu'un grand nombre de citoyens ne respectent pas la quarantaine de 14 jours. "Même si nous ne disposons pas encore de chiffres précis, on sait que deux tiers des gens qui déclarent revenir d'une zone rouge font un test", nous explique Yves Van Laethem, médecin spécialiste des voyages et porte-parole interfédéral Covid-19. Mais parmi eux, combien se mettent réellement en quarantaine? Mystère. Surtout si l'on prend en compte ceux qui ne déclarent pas du tout revenir d'une zone rouge.

Pour Yves Van Laethem, c'est clair, cette diminution fait partie des mesures à prendre en vue du prochain CNS. "L'objectif est de rendre cette mesure plus acceptable, de mitiger entre la grande rigueur scientifique et la nécessité de devoir tenir le coup pendant des mois. Une grande rigueur, si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien", admet Yves Van Laethem.

Dans ces fameux deux tiers des gens qui réalisent un test à leur retour, seulement 2% sont positifs au coronavirus. "Et 2% de positivité, c'est ce que l'on a dans la population actuelle", précise Yves Van Laethem. Il ne faut donc peut-être pas contraindre les gens à être "out" pendant 14 jours pour "seulement 2%".

Le deuxième point est de savoir si on peut appliquer cette diminution aux contacts dits "à haut risque". "Il faut analyser si le taux de positivité de ces contacts est aussi relativement bas que les gens revenant de zone rouge", nous explique le porte-parole interfédéral.

Où en est-on dans les discussions?

Si l'on parle d'une diminution de quarantaine, c'est aussi pour des raisons scientifiques. "Si l'on est en contact avec le virus et qu'on déclenche la maladie (ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisque l'on sait qu'entre 30 et 60% sont asymptomatiques), 50% des gens le font endéans les cinq à six jours", précise Yves Van Laethem.

Résumons, si les personnes ne sont pas malades au bout d'une semaine et qu'on décide de les "relâcher dans la nature", on peut se dire qu'on a éliminé plus ou moins 50%. Mais on garde en tête qu'une partie des gens puissent déclarer la maladie qu'à partir du jour 8 ou 9. Une des questions qui se posent est de savoir s'il n'est pas nécessaire de refaire un frottis au jour 5 afin de conforter que la personne n'ai rien. "Même si la maladie ne se déclare qu'au jour 8 ou 9, il devrait déjà y avoir plein de virus autour du jour 5", détaille le médecin, qui ne pense toutefois pas que la quarantaine de 5 jours sera acceptable. "Mais une des pistes serait d'effectuer un frottis à ce moment-là afin d'éliminer la majorité des gens qui risquaient d'être transmetteur.

Côté politique, le ministre Philippe De Backer a posé la question aux experts du Risk Assesment Group (RAG), l’organe du SPF Santé publique chargé d’analyser le risque pour la population sur la base de données épidémiologiques et scientifiques. Yves Van Laethem ne sait pas encore quand les discussions aboutiront, mais cela devrait être avant le prochain Conseil national de sécurité (CNS), dont la date n’est pas connue mais estimée autour du 23 septembre.