La France hausse le ton et prône l'extension du port du masque

Extension de l'obligation du port du masque à l'extérieur et interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes prolongée jusqu'au 30 octobre : le Premier ministre Jean Castex a marqué un changement de ton ce mardi après une reprise des nouveaux cas de coronavirus en France.

"Je le dis avec une forme de gravité: si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", a prévenu le chef du gouvernement lors d'un déplacement au CHU de Montpellier. "Elle mettra à nouveau sous-tension l'ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville aux services hospitaliers, elle mettra aussi sous-tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle", a encore mis en garde Jean Castex, en appelant à "réagir individuellement et collectivement" et "vigoureusement".