La France se reconfine: déplacements limités, télétravail, restaurants fermés...

Le nouveau confinement annoncé mercredi par le président français Emmanuel Macron passe par la fermeture des commerces non essentiels et des limitations dans de nombreux secteurs. Il entre en vigueur ce vendredi et durera au moins jusqu'au 1er décembre. Mais le président du conseil scientifique a déjà prévenu: la France aura besoin de plus d'un mois de confinement pour atteindre l'objectif de baisse des contaminations par le coronavirus qu'elle s'est fixé, 5.000 contaminations par jour contre 30.000 actuellement.