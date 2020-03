La Justice en service minimum

Sachant que la Justice est un service public, les "bâtiments doivent impérativement rester accessibles", a fait savoir le Collège des cours et tribunaux.

Assez rapidement, le président d'Avocats.be, la plateforme qui regroupe les barreaux francophones et le barreau germanophone, est sorti du bois, demandant au Collège des cours et tribunaux de prendre des directives uniformisées. Cet appel a été entendu et des directives contraignantes ont été édictées. Les grands principes en ont encore été rappelés dans un communiqué diffusé ce mercredi midi.