La Loterie Nationale pourrait accueillir le tirage de l'EuroMillions

Le confinement a des répercussions sur l'activité de la Loterie Nationale et de ses consœurs des pays voisins. Il risquait notamment d'empêcher le bon déroulement des tirages. Le gouvernement fédéral a, par arrêté royal, autorisé l'entreprise publique à déroger aux règles en ce qui concerne le nombre et le moment des tirages. Mais il y a plus... La Loterie collabore avec 9 de ses homologues européens à l'organisation de l’EuroMillions. Les tirages de ce jeu sont effectués jusqu'ici à Paris, sous l'égide du partenaire français, Française des Jeux.