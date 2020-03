La N-VA ne digère toujours pas Wilmès II

Hémicycle clairsemé, présence limitée aux chefs de groupe, les mots souvent solennels tombent un peu dans le vide, sans réaction. Entre chaque intervention, une huissière nettoie pupitre et micro...

Neuf partis ont confirmé, ce jeudi matin à la Chambre, lors de la discussion de la déclaration du gouvernement, la confiance qu'ils accorderont dans l'après-midi au gouvernement Wilmès II. Seuls les nationalistes flamands de la N-VA et du Vlaams Belang, ainsi que le PTB, ont annoncé qu'ils voteraient contre.

C'est devant un hémicycle très clairsemé que Sophie Wilmès recevra la confiance de la Chambre, en raison des mesures de distanciation sociale édictées dans le but de freiner la propagation du coronavirus (Covid-19). Ainsi, seuls les chefs de groupe ont participé à la discussion sur la déclaration. Ils disposaient d'un temps de parole de 5 à 10 minutes maximum.

"La crainte d'une contamination par la N-VA a été plus grande que le coronavirus"

Peter De Roover, chef de groupe N-VA, a confirmé, ce matin à la Chambre, que son parti n’accordera pas sa confiance au gouvernement Wilmès II dans l'après-midi. "Le coronavirus n’est pas un bon argument pour réclamer la confiance." "On utilise le coronavirus contre un argument contre la N-VA qui est de bonne foi. Nous avons tendu la main, cela a été refusé brutalement. Il y avait une logique à créer un gouvernement d’urgence avec les principaux partis. Nous avons montré notre bonne volonté mais cela a été rejeté par les partis francophones. La crainte d’une contamination par la N-VA a été plus grande que la crainte d’une contamination par le coronavirus."

La N-VA insiste, par contre, sur un point. "Nous allons soutenir et accompagner critiquement toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le Covid-19. Pour cela, Madame la Première ministre, vous pouvez compter sur nous."

"Une crise sans précédent", dit Groen

"Les partis doivent se rassembler. La coopération et la solidarité sont clefs pour le personnel politique, il doit en être de même en politique." Kristof Calvo chef de groupe Groen et Ecolo

Pour le chef de groupe Groen (et Ecolo), Kristof Calvo, "cette crise est une crise sans précédent, avec un impact majeur sur la santé et l’économie, mais pour nous c’est une réelle opportunité pour le monde politique, qui peut se reprendre. Les partis doivent se rassembler. La coopération et la solidarité sont clefs pour le personnel politique, il doit en être de même en politique."

"L'union fait la force", pour le PS

"L’union fait la force. Notre devise nous rappelle que l’heure est à l’unité et à la solidarité", rappelle Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. "Le premier antidote à cette crise sanitaire, c’est la solidarité." "Il faut des mesures fortes pour enrayer la pandémie. Des mesures palliatives ont déjà été prises, il nous faut des mesures curatives pour les hôpitaux."

Et le député de s'interroger sur le manque de masques de protection pourtant nécessaires au personnel de santé. "Comment est-ce possible? Il faudra voir si les coupes budgétaires imposées au secteur de la santé n’en sont pas à l’origine." "Il faut que les pouvoirs spéciaux soient d’abord des pouvoirs sociaux, qui soutiennent le revenu des citoyens, en particulier ceux qui suspendent leurs activités, les aides ménagères, nous avons des propositions à formuler. La provision d'un milliard dotant la réserve interdépartementale. Ce ne sera sans doute pas suffisant mais c’est un signal tout de même."

"Un jeu politique malsain", pour le MR

Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR, en appelle à un sursaut de conscience. "Il nous faut un gouvernement de plein exercice. Il n'est plus possible de tergiverser ni de poursuivre un jeu politique malsain qui nous éloigne de la population" et des mesures prioritaires qui s’imposent. "Puissions-nous, après cette épreuve, retrouver le sens politique profond qui permette d'apaiser les tensions et retrouver le chemin d’un développement harmonieux et exemplaire."

"Une opportunité pour revoir nos modes de vie", estime le CD&V

Le CD&V, Servais Verherstraeten estime que "cette crise nous met devant d’énormes défis, c'est aussi une opportunité de revoir notre mode vie. La solidarité dont font preuve les citoyens fait chaud au cœur. Cette dynamique ne va pas disparaître après. Nous devons profiter de cette crise pour que notre économie soit moins vulnérable demain."

"Nul n’a besoin aujourd’hui de querelles vaines. Le moment nous impose la solidarité, les malades, les travailleurs, les entreprises ne peuvent être abandonnés. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons vaincre la crise, pas de manière isolée." Pour Servais Verherstraeten, un gouvernement allégé de plein exercice soutenu par une large majorité parlementaire aurait été la meilleure solution. "Je regrette que cela n’ait pas été possible. Mais avec les collègues qui offrent leur soutien, nous allons prendre nos responsabilités."

Des propos choquants sur la "coronadictature", pour le cdH

"Dans certains hôpitaux, les unités de soins intensifs tentent déjà de repousser les murs et de démultiplier les respirateurs. Anticipez leurs besoins! Les jours qui viennent risques d’être de plus en plus difficiles pour eux." Catherine Fonck cheffe de groupe cdH

Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH: "Il nous faut un gouvernement disposant d’un poids suffisant pour répondre aux demandes de la population" et enrayer la pandémie. L'humaniste estime qu'on peut ergoter de manière infinie. "Les propos de certains parlant de coronadictature m’ont profondément choquée (allusion à quelques tweets rageurs du N-VA Theo Francken, NDLR). Il est des moments où on doit faire taire les divergences et se concentrer sur ce qui est vital. Pour agir le plus efficacement possible, il faut être unis pour sauver un maximum de vies et éviter l’horrible dilemme italien de choisir qui soigner."

La députée marque une pause, tente de retenir son émotion au moment de parler de "partager la détresse" du personnel soignant. "Les infirmiers et infirmières, à qui les masques de protection ne sont pas distribués. À vous de corriger le tir. Dans certains hôpitaux, les unités de soins intensifs tentent déjà de repousser les murs et de démultiplier les respirateurs. Anticipez leurs besoins! Les jours qui viennent risquent d’être de plus en plus difficiles pour eux."

Pour l'Open Vld, les pouvoirs spéciaux ne suffisent pas

Le libéral flamand Egbert Lachaert se dit "choqué par l’attitude de certains le weekend dernier" et dénonce "les petits jeux politiques qui ont fait privilégier les intérêts de partis. Il faudra suivre une autre solution" pour la suite, estime-t-il. Selon Egbert Lachaert, les pouvoirs spéciaux ne suffisent pas, pas plus qu'un gouvernement en affaires courantes, dans la mesure où il ne sera pas soumis au contrôle strict du Parlement et où il n’a pas de programme en tant que tel.

Le libéral confirme la confiance à Wilmès II tout en prévenant qu’"il ne s’agit pas d’un chèque en blanc". "J’espère que, dans six mois, les rapports entre partis politiques auront évolué. Chacun doit se rendre compte que, dans ces circonstances, le citoyen s’éloigne de la politique. L’intérêt général doit prévaloir."

Le PTB ne comprend pas toutes les mesures de confinement

Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, s'est notamment étonné que le confinement ne soit pas généralisé. "On ne comprend pas. Il y a encore des entreprises, des travailleurs qui continuent à bosser les uns avec les autres, les uns contre les autres. Pourquoi ce qui vaut pour les cadres et employés ne vaut pas aussi pour les ouvriers de la construction, de l’industrie ou pour les aides ménagères?"

Sophie Wilmès: "Le gouvernement actuel devrait être en pleine capacité d’agir"

À la fin de toutes ces déclarations, la Première ministre Sophie Wilmès a tenu à s'exprimer. "Protéger la santé de nos concitoyens est notre principal but, notre responsabilité, notre engagement. Dans cette situation inconnue, il faut absolument travailler ensemble." "Le gouvernement actuel devrait être en pleine capacité d’agir."

La Première ministre redit son appel à une grande union. "Chacun, chacune devra faire preuve de sang froid, d’une grande capacité de travail, de sens critique et de courage aussi, mettant de côté toute stratégie ou propos qui divisent. Plus que jamais nous devons être unis. Vous aussi, prenez soin de vous et continuez à prendre soin des autres."