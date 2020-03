La Sogepa au secours de la foire de Libramont

La holding wallonne, qui détenait déjà quelque 30% du LEC, va injecter plus de 4,2 millions d'euros dans la structure, pour l'essentiel en augmentation de capital et pour une petite partie en conversion de créances. La Sogepa portera de ce fait sa participation à 75% dans le centre de congrès, les actionnaires historiques conservant le solde.

Le LEC souffrait de graves problèmes financiers dans un secteur très concurrentiel et très occupé dans la région. Le LEC a par ailleurs dû s'acquitter de 7,5 millions d'euros à la suite d'un vieux litige avec Franki. Le constructeur a fini par avoir gain de cause dans un différend concernant des rénovations. "Mais cela valait la peine de le sauver, parce que la foire de Libramont est au centre d'un écosystème régional sur les métiers de l'agriculture et de la forêt particulièrement", précise-t-on au cabinet de Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'Économie. De manière à assainir la situation financière du centre, le LEC va être converti en société immobilière qui percevra un loyer sur la mise à disposition du site. Il ne sera donc plus organisateur d'événements.