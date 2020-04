La Suisse se prépare à un déconfinement progressif

La Suisse prépare un déconfinement progressif à partir de lundi, en commençant par certains services. L'économie du pays devrait connaître un récession de 6,7% en 2020.

La Suisse, un des pays les plus touchés par la Covid-19, se prépare à un déconfinement progressif prévu dès lundi prochain. Selon les autorités suisses, l'épidémie aurait tendance à ralentir, tandis que l'économie du pays souffre de plus en plus.

Les "mesures exceptionnelles" décidées le 16 mars dernier suite à l'explosion de la pandémie seront assouplies en trois étapes dans tout le pays. Le 27 avril, plusieurs commerces rouvriront (coiffeurs, soins à la personne, magasins de bricolage). Le 11 mai, ce sera le tour des écoles obligatoires et des autres commerces. Le 28 mai, les écoles supérieures ainsi que les lieux de divertissement seront à nouveau accessibles.

Un million de masques par jour

Pour le déconfinement, le gouvernement suisse ne recommande pas le port du masque, et s'en tient aux conseils de rigueur, se laver les mains et appliquer les règles de distanciation. Certaines branches d'activité, comme la vente, la restauration et les coiffeurs, pourront toutefois imposer le masque. Les particuliers, les entreprises et les hôpitaux devront les acquérir eux-mêmes.

21 millions de masques Le gouvernement suisse a déjà distribué 21 millions de masques depuis le début de la crise.

Afin d'assurer un approvisionnement de départ, l'armée suisse distribuera à partir de lundi un million de masques par jour dans les commerces, pendant deux semaines. La Confédération, qui a déjà distribué 21 millions de masques, dispose d'une réserve de près de 20 millions d'unités.

L'économie touchée

L'économie suisse, plutôt robuste, n'échappe pas à la récession globale liée à la pandémie et aux mesures de confinement. Selon les prévisions diffusées ce jeudi par le gouvernement suisse, l'économie devrait reculer de 6,7% en 2020, la pire récession depuis la crise pétrolière en 1975. Mi-mars, les autorités s'attendaient à une contraction de 1,5% à peine. La reprise, attendue pour 2021, serait "fragile".

62 milliards de francs suisses En réponse à la crise, la Suisse a alloué 62 milliards de francs suisses aux entreprises sous forme de garanties.

Les dommages causés aux PME, à l'hôtellerie et la restauration sont importants. Le secteur de la chimie a également souffert. La compagnie aérienne Swiss, détenue par Lufthansa, n'effectue plus que 5% de ses vols prévus.

En réponse à la crise, la Suisse a lancé le plus important plan d'aide économique jamais réalisé, en allouant 62 milliards de francs suisses aux entreprises sous forme de prêts bancaires soutenus par le gouvernement.

28.496 cas de Covid-19

La Suisse figure en quinzième place dans le tableau des pays atteints par le coronavirus. L'Office fédéral de la santé publique comptait ce jeudi 28.268 personnes testées positives et 1.509 décès. Ce bilan très lourd pourrait s'expliquer par le fait que la Suisse est l'un des pays ayant réalisé le plus de tests au monde. Depuis le début de l'épidémie, plus de 232.000 personnes ont été testées, avec environ 15% de résultats positifs. Le canton de Genève a été le plus touché.

Les premières victimes du virus sont apparues fin février. Il s'agissait de personnes revenant d'Italie. Le gouvernement a d'abord ordonné l'interdiction des rassemblements de 100 personnes, avant d'étendre la mesure quelques jours plus tard. Le 16 mai, le pays passait en "situation extraordinaire", les commerces non essentiels étaient fermés, de même qu'une partie des frontières. L'armée était déployée.

Plus de 3.000 militaires sont venus assister les hôpitaux dans les soins et les opérations de logistiques. L'armée a également appuyé les services de police et mené des opérations de génies.