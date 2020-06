La Wallonie a déjà dépensé 1,3 milliard pour la crise du Covid

"Le PIB va chuter de 10,6% en 2020. Les ventes dans des secteurs comme celui de l’automobile neuve ou d’occasion vont reculer de 18% et 14%. Ces données sont importantes parce qu’elles ont un impact sur les impôts générés directement par la Wallonie."

Avant de plonger dans le tableau des recettes et des dépenses, le ministre rappelle le cadre dans lequel la Wallonie va devoir jouer suite à la publication des indicateurs du Bureau fédéral du plan vendredi dernier. "Le PIB va chuter de 10,6% en 2020. Les ventes dans des secteurs comme celui de l’automobile neuve ou d’occasion vont reculer de 18% et 14%. Ces données sont importantes parce qu’elles ont un impact sur les impôts générés directement par la Wallonie."

632 millions pour le secteur de l'économie

Voilà pour le contexte. Et forcément, ces nouveaux paramètres vont dégrader les recettes de la Région. En avril, la Région s’attendait à une baisse des recettes de 646 millions pour l’année. Les nouvelles simulations parlent aujourd’hui de 720 millions. Cette dégradation s’explique notamment par un manque à gagner de 30 millions au niveau des compétences transférées et une baisse de 21 millions au niveau des impôts régionaux perçus par le Fédéral pour la Wallonie.

La situation n’est guère plus réjouissante sur le front des dépenses avec des besoins pour faire face à la crise Covid qui sont passés depuis les estimations d’avril de 900 millions à 1,34 milliard, auxquels s'ajouteraient 709 millions de dépenses hors trajectoire budgétaire et l'impact de l'accord prosumer. Jean-Luc Crucke pointe par exemple les 632 millions supplémentaires dégagés depuis la fixation du budget initial 2020 dans l’aide aux entreprises et indépendants ou les 300 millions pour soutenir le secteur de la santé.