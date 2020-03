La Wallonie adapte ses règles en matière de marchés publics

"Certains opérateurs économiques rencontrent des difficultés d'approvisionnement, de disponibilité de sous-traitants, etc. Cela se traduit concrètement par des difficultés d'établissement de leurs prix dans le cadre de la remise d'offres d'une part et de respect des délais d'exécution d'autre part ", relève une circulaire parue jeudi au Moniteur.

Non-application des amendes

La suspension est quant à elle recommandée pour les marchés non urgents et non essentiels. "Dans certains cas, il pourrait ne pas y avoir d'autre choix que de mettre fin au marché. Il est recommandé d'y procéder par voie amiable, chaque partie renonçant à l'exécution totale ou partielle du marché et réglant les conséquences de cette résiliation", indique encore la circulaire signée par le ministre-président Elio Di Rupo (PS).