La Wallonie mobilise en urgence 350 millions d'euros

Impact sur le plan de transition

Initialement, cette somme devait servir à financer le futur plan de transition en 2020 mais l’urgence sanitaire et sociale impose au gouvernement de revoir les priorités. "Sans les pouvoirs spéciaux (octroyés au gouvernement par le parlement mardi, NDLR), ce type d’action aurait été impossible à prendre rapidement", a insisté Jean-Luc Crucke (MR), le ministre du Budget. Le ministre-Président Elio Di Rupo a par ailleurs annoncé " qu’une réserve interdépartementale de 100 millions sera constituée à l’ajustement budgétaire pour permettre la concrétisation de dossiers liés au plan de transition et de redéploiement post-coronavirus (relocalisation d’activités en Wallonie, circuits courts, économie circulaire…)".

55.000 entreprises et indépendants

Voyons maintenant les différentes mesures de soutien qui ont été prises. Pour les entreprises, un fonds extraordinaire de 233 millions d’indemnités va être débloqué, explique le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR), "afin de mettre en place l’octroi d’une indemnité compensatoire pour les entreprises touchées directement et indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité et répondant à la définition de la microentreprise et de la petite entreprise". D’après Willy Borsus, environ 55.000 entreprises et indépendants sont potentiellement concernés par ces indemnités.