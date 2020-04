La balle du déconfinement est dans le camp des entreprises

Pour les entreprises, un déconfinement progressif et phasé est envisagé à partir de début mai, sur la base de plans à déterminer secteur par secteur.

Hormis pour les jardineries et magasins de bricolage, qui rouvriront lundi, le conseil national de sécurité de ce mercredi n’a pas débouché sur de nouvelles mesures pour le monde de l’entreprise. Les règles édictées il y a un mois restent de mise.

Leur assouplissement progressif se fera à partir de début mai, lorsque des protocoles auront fixé, secteur par secteur, la manière d’organiser "le retour à la normale des activités tout en prévoyant les conditions adéquates de travail pour le personnel. Le télétravail sera privilégié pendant un certain temps encore", indique la Première ministre.

"À nous de prouver que c'est possible"

La balle est donc dans le camp des entreprises et des fédérations sectorielles. À elles de proposer les plans d’actions. "Une perspective nous est donnée pour le déconfinement, c’est le plus important", réagit Pieter Timmermans, administrateur délégué de la fédération des entreprises de Belgique (FEB). "À nous de tout faire pour assurer la sécurité sanitaire tout en redémarrant les activités. À nous de prouver que c’est possible. Il faut donc des plans pour organiser le travail dans le respect des mesures de protection. Il faut faire cela au sein de chaque entreprise et à l’échelle des secteurs, pour que les bonnes pratiques soient partagées."

"Il ne faut pas opposer santé et économie, ce n’est pas l’une contre l’autre. Il faut travailler à préserver les deux en même temps." Pieter Timmermans Fédération des entreprises de Belgique

Inutile, ajoute-t-il, de faire de ces plans sectoriels et d’entreprise une pierre d’achoppement entre patronat et syndicat. "Dans les entreprises, on se moque de ce clivage stérile. Ce n’est pas le sujet. Il ne faut pas opposer santé et économie, ce n’est pas l’une contre l’autre. Il faut travailler à préserver les deux en même temps."

"D'autres mesures nécessaires"