La barre des 10.000 tests par jour franchie depuis le 16 avril

La Belgique a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 174 nouvelles hospitalisations de personnes infectées par le coronavirus , 340 sorties d'hôpital pour des patients tirés d'affaire et 170 décès supplémentaires, ont indiqué ce mercredi le Centre de crise et le SPF Santé.

Parmi ces décès, 69 ont eu lieu à l'hôpital et 98 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 73% ont été confirmés par une analyse en laboratoire. Au total, 7.501 personnes sont décédées du nouveau coronavirus en Belgique , dont 46% à l'hôpital et un peu plus de la moitié (53%) en maisons de repos, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit.

Une vision globale du testing

Dans le bulletin épidémiologique publié ce mercredi par Sciensano, un nouveau graphique est apparu, démontrant que le total des tests est significativement plus important que ce qu'on pensait jusqu'ici. En additionnant les résultats des laboratoires cliniques et ceux de la plateforme nationale du testing, on obtient un chiffre record de plus de 18.000 tests réalisés le 24 avril. Et à l'exception du 19 avril, on remarque que la barre des 10.000 tests est en réalité franchie depuis le 16 avril.