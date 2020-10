La barre des 500 patients en soins intensifs franchie

Les autorités américaines ont fait part de leur optimisme mercredi quant à la mise à disposition d'un vaccin contre le Covid-19 en quantité limitée d'ici la fin de l'année. "Mais nous ne sommes pas encore là", a toutefois tempéré lors de cette annonce, le directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Robert Redfield. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a prié les Américains de rester vigilants dans leurs efforts pour lutter contre la propagation du virus.

Le Secrétaire d'État américain à la Santé, Alex Azar, a aussi abondé dans le sens qu'il était raisonnable d'escompter d'avoir un ou deux vaccins d'ici la fin 2020 à inoculer aux individus les plus vulnérables du pays. "Et ensuite d'ici la fin janvier, nous nous attendons à avoir assez de vaccins pour les personnes âgées, le personnel de santé et d'urgence", a poursuivi M. Azar lors de la conférence de presse. "D'ici fin mars ou début avril, des vaccins en suffisance seront disponibles pour tous les Américains qui souhaitent être vaccinés". Ces prédictions sont basées sur les informations de l'industrie pharmaceutique, mais ne garantissent pas qu'un vaccin sera bien disponible aux USA selon ce calendrier.