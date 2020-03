La biotech Zentech propose un test rapide pour voir qui est protégé

Le test ne vise pas à détecter si le coronavirus est présent dans le corps, mais bien à voir si la personne testée a réagi immunitairement au virus. "On vérifie la séroconversion au coronavirus. Quelqu'un qui a été infecté par le coronavirus va développer une défense immunitaire. Le kit permet de voir qui est protégé et qui ne l'est pas, ce qui peut être très utile au corps médical pour retirer des gens de l'isolement et de leur proposer de reprendre le boulot. Cela pourrait être très intéressant dans le cadre de la future reprise économique. Cela pourrait aussi aider à désengorger les hôpitaux et les avant-postes, car on pourrait faire rentrer à la maison les gens qui développement des anticorps."