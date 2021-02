La bulle de kot, les cours en présentiel, c'est pour quand?...

Différentes initiatives pour donner de l'air aux jeunes sont passées au crible par les experts du gouvernement, avant d'atterrir sur la table du prochain Codeco.

La bulle de kot, idée avancée par la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny n'a pas été recalée à l'issue du Comité de concertation de vendredi dernier. Non. Mais elle n'a pas non plus été exploitée.

Elle est renvoyée au prochain comité, le 26 février. Pourtant, "il n'y a pas de blocage", nous confirme-t-on bien au cabinet de la ministre. "Il y a un accord de principe dans les trois Régions."

"La bulle de kot (...) sera discutée le 26 février, en corollaire d’une reprise partielle des cours en présentiel, dès mars si les chiffres le permettent." Cabinet de la ministre Valérie Glatigny En charge de l'Enseignement supérieur

Plus de liberté pour les jeunes

L'idée d'accorder une certaine liberté aux jeunes n'est pas neuve. Il y a quelques mois déjà, le professeur Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses (UCLouvain) avait lancé la notion de "contrat moral" pour les jeunes. Le principe: que jeunesse s'amuse, puisqu'elle est bien résistante au virus, mais en prenant garde de ne pas contaminer les aînés.

Valérie Glatigny, elle, a envisagé une bulle de six pour les étudiants qui vivent en kot, avec, là aussi, un engagement de redoubler de prudence par rapport à leur famille. Le chiffre de 6 a déjà disparu de l'aventure, n'étant pas réaliste au vu de la disparité des kots, certains accueillant une dizaine d'étudiants.

"Il n’est évidemment pas question de demander aux étudiants de ne plus rentrer chez eux, mais de le faire moins souvent pour davantage protéger leurs parents et grands-parents." Le cabinet de la ministre Glatigny

Alors, c'est pour quand? "La bulle de kot a été évoquée lors du dernier Codeco et sera discutée le 26 février, en corollaire d’une reprise partielle des cours en présentiel, dès mars si les chiffres le permettent. Une feuille de route de reprise est en préparation par les experts, et cette notion est incluse dedans", explique-t-on au cabinet Glatigny.

"Cette feuille de route pourra être accélérée si la vaccination était plus rapide que prévu". Le Gems, groupe d'experts qui conseille le gouvernement, examine pour le moment les modalités permettant de la concrétiser.

Préparer le retour des cours en présentiel

Le but de ces réflexions, c'est donc d'encadrer le retour sur le campus. "On sait qu’un des facteurs de contamination lors de la rentrée académique, c’était la navette kot-famille. Les mesures sanitaires appliquées dans les auditoires avaient permis, quant à elles, de limiter très fortement les clusters." Il s'agit d’encourager les étudiants à privilégier un lieu de vie entre la maison et le campus.

26 février Le Codeco du 26 février se penchera notamment sur le plan de sortie de confinement pour l'enseignement, la culture et le sport.

La culture et le sport en discussion

Et lorsque ce retour en présentiel sera permis, il sera d'abord partiel, et rivé à un protocole strict (distanciation sociale, sens de circulation pour l’accès aux locaux, port du masque), "et avec une limitation du nombre d’étudiants sur le campus, 20% du nombre total d’étudiants, par exemple".

Les experts du Gems ont été plus globalement chargés d'élaborer un plan de sortie de confinement pour les secteurs de la culture, du sport et de la jeunesse. Le Codeco du 26 février se penchera là-dessus. Il y a toute une jeunesse qui espère...