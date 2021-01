La campagne de vaccination belge chamboulée suite à des retards de Pfizer

Pfizer tâtonne dans ses livraisons de vaccins. La Belgique recevra moins de doses que prévu la semaine prochaine. Et ensuite ? On ne sait pas encore. Les hôpitaux flamands ont donc arrêté de vacciner leur personnel.

Ouf... Mais pas pour longtemps. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a annoncé ce mardi que Pfizer fournirait à nouveau moins de vaccins que prévu la semaine prochaine . L'augmentation de la capacité de production, pour s'adapter au rythme effréné de la demande mondiale pour le Comirnaty, a un impact temporaire sur le nombre de doses livrées aux pays européens. Quelle sera l'ampleur du trou ? On ne le sait pas , ce qui complique plus encore la gestion de la campagne.

Arrêt dans les hôpitaux flamands

Et pour la suite ? Le calendrier doit être réévalué, mais les résidents des maisons de repos et soins restent le groupe prioritaire pour la vaccination. "Il se peut qu'il y ait d'autres fluctuations à l'avenir, également dans le sens positif ", a signalé la division belge de l'entreprise pharmaceutique.

Actuellement, il apparaît que 112.000 Belges ont déjà reçu leur première dose, quelque 38% des résidents et membres du personnel de maison de repos et soins seraient ainsi primo vaccinés. Et 290.000 vaccins (Pfizer/BioNTech et Moderna, dans une moindre mesure) auraient été livrés à la Belgique.