La chute des prix dans le fret routier menace les petits transporteurs

Le "lockdown" décrété dans la plupart des pays d'Europe a fait chuter la production industrielle, ce qui a entraîné en toute logique la fonte de la demande de transport routier. Celle-ci a subi une baisse constante depuis la seconde moitié du mois de mars, avec pour conséquence une forte hausse des capacités disponibles sur le marché "spot" (au comptant), surtout sensible à partir de la première semaine d'avril, ainsi que le relèvent les experts de Transporeon , une plateforme qui connecte les chargeurs et les transporteurs à travers le monde.

La Chine dope le rail

La reprise de la production ces derniers jours en Chine se fait quant à elle déjà sentir sur les autres modes de transport vers l'Europe: aérien, maritime et ferroviaire, poursuit Transporeon qui estime que les Chinois sont déjà revenus à 90% de leur niveau de production d'avant crise. Cette reprise se traduit par une hausse de la demande de transport maritime et ferroviaire, alors que le secteur aérien est frappé par "une diminution massive de sa capacité disponible" suite au maintien au sol des avions de passagers (qui transportent aussi du fret). Le rail en bénéficie le plus, il est plus utilisé actuellement pour le fret qu'avant la pandémie.