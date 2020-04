La consommation d'énergie en net recul à Bruxelles

Logiquement, la chute est plus marquée pour les secteurs contraints à l'arrêt partiel ou complet de leurs activités. Ainsi, pour le secteur résidentiel et les petits professionnels, la diminution enregistrée par Sibelga est de l'ordre d'environ 8%, à compter des premières mesures de confinement. Pour les clients professionnels, un recul allant de 7 à 43% par rapport à début mars est constaté, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des services et des arts et loisirs accusant les baisses les plus significatives.