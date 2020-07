La courte vie des anticorps sape-t-elle l'espoir d'un vaccin efficace contre le Covid?

L'OMS recense une vingtaine de "candidats vaccins" contre le Covid-19 qui sont actuellement évalués dans des essais cliniques sur l'homme à travers le monde. La plupart n'en sont qu'au stade 1, lors duquel on évalue leur sécurité. L'efficacité n'est prise en compte qu'au stade suivant. Deux vaccins sont en phase 3 de test , la dernière: le projet européen de l'Université d'Oxford, en coopération avec AstraZeneca , et celui du laboratoire chinois Sinovac, en partenariat avec l'institut de recherche brésilien Butantan.

Selon la méthode

Jean Ruelle, chercheur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, ne se montre pourtant pas inquiet. "Il y a beaucoup de pistes pour le vaccin et toutes ne passent pas directement par les anticorps. Certaines sont basées sur l'ADN, par exemple. On peut donner un code génétique qui fabrique des protéines ressemblant à l'antigène viral. On peut aussi donner des particules virales atténuées qui vont stimuler le système immunitaire."