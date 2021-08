La crise sanitaire a eu un lourd impact sur le bien-être mental des jeunes

Le manque de soutien émotionnel des amis et l'absence des contacts habituels ont débouché sur de fortes réactions émotionnelles . Les vulnérabilités existantes au sein d'une famille ont été exacerbées, affirme encore le rapport qui note aussi que la crise sanitaire n'a fait qu' intensifier les inégalités sociales et d'apprentissage .

Impact mental important dans le supérieur

Une vaste étude belge menée en février-mars 2021 indique que près de deux étudiants sur trois se sont retrouvés en état de détresse psychique. Quatre-vingts pour cent se sentaient fatigués et manquaient de motivation. De plus en plus d'étudiants envisageaient d'arrêter leurs études. Les jeunes déclaraient ressentir davantage de sentiments d'anxiété et de dépression par rapport à la même période de l'année précédente. Pas moins d'un jeune sur cinq aurait des pensées suicidaires et seulement 13 % affirmaient se sentir très heureux.