La culture, enfin reçue 5 sur 5

Les choses commencent à bouger pour la culture, deuxième secteur le plus touché après l’horeca et pourtant longtemps absent du débat politique – particulièrement au Fédéral. Florilège des mesures prises ces quinze derniers jours.

"Avant, au Fédéral, c’était des Martiens qui parlaient aux Terriens!" Ainsi s’exprime Pierre Dherte, Président de l’Union des artistes, à qui la Première ministre Sophie Wilmès avait chargé de constituer une délégation d’artistes, auteurs et techniciens du spectacle pour faire état de leur situation critique lors d’une Conférence interministérielle Culture informelle, le 25 mai dernier. Exercice renouvelé le 29 mai, devant les députés et les présidents de parti, réunis en Commission des affaires sociales de la Chambre.

Le Fédéral, compétent en matière sociale et fiscale, a, semble-t-il, capté l’urgence de la situation en rencontrant samedi une partie des doléances du secteur culturel à l’issue d’un "superkern" regroupant les 10 partis soutenant les pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral. Pour soutenir l’horeca et la culture, les deux secteurs les plus touchés par la crise, il a été décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre le chômage temporaire et le droit-passerelle des indépendants.

C’est moins que ce qui était demandé par les artistes – une année blanche – mais six mois de plus que ce que la ministre de l’Emploi, Nathalie Muylle (CD&V), avait initialement proposé.

Un chèque consommation de 300 euros, 100% déductible et défiscalisé, sera également instauré à discrétion des employeurs. D’autres mesures et propositions de loi devront encore être débattues cette semaine en séance plénière du Parlement fédéral, touchant entre autres au statut de l’artiste, à l’article 130 qui empêche de cumuler allocations de chômage et droits d’auteur et, surtout, à la constitution d’un fonds d’urgence pour les plus démunis.